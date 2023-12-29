賴清德笑稱沒和蔡大打出手　但常打電話

賴清德出席應援之夜，秀出趙少康照片開玩笑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃筱筠）民進黨今晚舉辦“人蔘好彩投－挺台灣應援之夜”，包含蔡英文、民進黨正副“總統”候選人賴清德、蕭美琴都到場，與年輕朋友互動。賴清德在致詞時開國民黨副手候選人趙少康的玩笑說，感謝趙少康對他的心心念念，“從來沒有一個人像趙少康一樣的人，這麼惦記著我”。現場還放上趙少康照片，讓現場出席的支持者笑開懷。



賴清德也澄清與蔡英文之間的傳言說，有傳言他和蔡英文大打出手，“我們沒有大打出手，這是認知作戰”，但是我們是常打電話。



民進黨在台北1919藝文中心舉行“2024人蔘好彩投－挺台灣應援之夜”，正副“總統”候選人賴清德、蕭美琴和蔡英文三巨頭合體。現場比起之前傳統造勢多了不少年輕人，現場約有千人到場。



賴清德提到，他與蔡英文4年前獲得817萬票人民的託付，而這4年來“我們不用膝蓋走路”，勇敢自信與世界同行。



賴清德笑稱，上禮拜副手政見發表會，蕭美琴表現第一名，他非常肯定蕭美琴，也非常感謝趙少康對他的心心念念，“從來沒有一個人像趙少康一樣的人，這麼惦記著我”；在此時，賴清德後面也出現“感謝趙少康真心推薦”投影片，引起台下哄堂大笑。



賴清德提到，一場政見發表會提到他的名字超過40次，很感謝趙少康對他的真心推薦，“他說如果我當選‘總統′，我就是他的老大，我就是他的老闆，我就是他心目中的掃黑英雄，而且將來一定是最好的‘總統′。



賴清德說，“我從來沒有這麼贊同過趙少康先生！”謝謝趙少康，他應該吃了一顆大顆的誠實豆沙包，不過，他想和大家說，他當選“總統”，人民才是老大，人民才是老闆，每個認真打拚的人才是真正的英雄。



賴清德指出，他很榮幸與蔡英文一起為台灣打拚、一起面對挑戰，現在的他有信心接下小英的棒子，一起守護台灣，明天他要辯論的對象是侯友宜、柯文哲，“我要和今年曖昧大半年，換來破局的兩人辯論，請大家準時收看，替我加油”。