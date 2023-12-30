李永萍：南部選民轉隱性　爆發會助侯康逆轉

國民黨前台北市副市長李永萍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數14天，藍綠白三足鼎立選局中，中國國民黨的侯康配有無機會逆轉民進黨賴蕭配取得勝利。國民黨前台北市副市長李永萍接受中評社訪問時表示，要看民眾黨柯文哲支持者選票的動向，是決定最後結果的關鍵，但柯的選票問題又非常複雜和混沌不明，所以無法全部寄望在棄保效應上。



李永萍說，以國民黨來講，這一次已做到極致，就是幾乎已團結所有能團結的力量，這是她參與國民黨的選舉多次以來看過最團結的一次，目前剩下的就是鴻海創辦人郭台銘會不會號召支持者回歸的問題，可是這部分因為近來司法系統的出手（指挺郭的屏東議長周典論遭收押），會讓這些人轉為隱性。



李永萍提到，從去年的縣市長選舉最終的投票她就發現，南部選民轉成隱性反綠最為明顯，以台南市長和屏東縣長選舉為例，選前封關民調藍是遠落後綠，但開票後其實都僅有小輸，這次大選有可能再次出現這狀況，就能助侯康配逆轉獲勝。



2024大選將由國民黨的侯友宜、趙少康組成的侯康配對上民進黨賴清德、蕭美琴的賴蕭配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，目前多數民調都顯示賴蕭配領先，侯康配緊追在後，柯盈配則墊底。



李永萍接受中評社訪問時談到這場大選最後決定勝負的關鍵，她認為，南部的隱性選民的重要程度，可能會比藍白之間是否會發生棄保效應來得關鍵。主要原因在於，柯文哲近來左批藍又打綠的作法，且一直強調自己是民調第二，就是不希望成為被棄的對象，在凝聚支持者的效果上就很強。



李永萍說，另外，柯文哲的支持者藍綠票都有，特別是很大一部分是2020年投給蔡英文的年輕人，他們長期習慣支持綠營的，屆時很可能認為柯勝選無望，票回流到賴蕭，這就是對侯康最壞的局。所以目前局勢看來，很難寄望棄保效應會幫助侯康配獲勝。

