中評關注：蔡英文出手挺　蔡賴都澄清沒心結

蔡英文、賴清德、蕭美琴昨天同台出席應援之夜活動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）民進黨2020年大選前首度推出“社群之夜”活動，希望將線上支持者轉化為線下互動群眾，昨天晚上推出的應援之夜，現場確實多了不少年輕人，比起前幾場傳統造勢有不同面孔，這是在蔡英文出手之下，把網路年輕人催出到現場參加活動。



這場活動安排蔡英文壓軸出場，蔡一現身獲得現場支持者熱烈掌聲，比起賴清德出場時，掌聲更大聲、時間也更長，蔡都需要出來制止，要求大家聲音轉小，要開始講話。蔡英文原本安排15分鐘講話，想不到意猶未盡，一講講了30分鐘，比賴清德更像候選人。蔡藉由過去網路優勢，幫“賴蕭配”進行網路線上動員。



民進黨昨天在台北1919藝文中心舉行“2024人蔘好彩投－挺台灣應援之夜”，正副“總統”候選人賴清德、蕭美琴和蔡英文三巨頭合體。現場約有千人到場，其中有不少是年輕人。



蔡英文與賴清德昨天出席講話時，後面照片出現了一張兩人在2020黨內初選的電視辯論照片。就是這場初選讓兩人種下心結，當時蔡英文的網路支持者，在網路上攻擊賴清德，賴曾過公開對蔡說，希望蔡要求挺她的網軍不要再攻擊他。



蔡英文執政時期，網路帶風向的聲量確實增大，反而是賴清德擔任黨主席以來，甚至這次選舉，在網路上少了帶風向的聲音，一直到選舉倒數兩週前，還需要蔡英文出手，幫忙凝聚網路的支持者，走到現場參加活動。藉著網路意見領袖，在網路上把“賴蕭配”聲量傳送出去。



對照2020年至今的發展，也令人覺得有點諷刺。想不到賴清德當初自認被網路英粉攻擊，現在卻要藉著網路英粉拉抬選舉聲勢。



蔡英文、賴清德、蕭美琴昨天同台，3人講話都不約而同，想要再度澄清關於蔡賴的心結，蕭提到蔡英文二手衣只有給她，笑說賴清德能穿嗎？賴也提到傳言與蔡兩人大打出手，跟本沒這回事，蔡則提到最近心情確實不錯，因為明年520就要卸任“畢業”，希望賴清德可以承接她的路線。這場以蔡英文為號召的應援之夜，倒向是澄清大會，希望化解蔡賴之間的芥蒂。



昨天這場應援之夜活動，現場也不斷呼籲大家在1月13日要出門投票，因年輕人比較不會百分百化成行動去投票，有時候會被其他事情影響，民進黨昨天呼籲年輕人出門投票，就是希望催出支持者熱情。

