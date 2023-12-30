盧秀燕：有心人利用五月天操作選情非常可惡

盧秀燕與黃健豪一起掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天與“立委”候選人黃健豪合體掃街拜票，針對近期外傳樂團五月天被迫政治表態的傳聞，盧秀燕受訪表示，相關消息在大選前開始流傳，質疑是有心人利用五月天操作選情，非常可惡！另對於台中市多位里長赴大陸旅遊遭檢調約談，盧秀燕也質疑，檢調出手時間點有些敏感。



國民黨台中市第五選區（北、北屯）“立委”選將黃健豪30日請到“前輩”盧秀燕助陣，兩人到北屯區東興市場掃街拜票，由於第五選區正是盧秀燕“立委”任內的選區，黃健豪希望透過盧秀燕在選區內的高人氣，替選情加分。



盧秀燕掃街前針對近期外傳樂團五月天被迫政治表態的傳聞受訪表示，該消息在選前兩周被放出，不滿令人聯想到，是有心人想要利用五月天操作選情，她覺得這是一個非常可惡的行為，政治不應干涉藝術，她予以強烈譴責。



盧秀燕提到，明天開始，五月天就要到台中舉辦跨年演唱會，一連辦6天，特別拜託大家讓五月天好好唱歌、好好表演，不要干擾樂團演出，停止這樣的選情操作。



另針對台中市8名里長赴大陸旅遊，29日遭檢調以涉犯《反滲透法》、《選罷法》約談，盧秀燕表示，檢調動作的時間點在大選前夕，確實有些敏感，需要再瞭解案情。

