習近平在全國政協新年茶話會上發表重要講話

12月29日，全國政協在北京舉行新年茶話會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，中國人民政治協商會議全國委員會12月29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，共迎2024年元旦。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。他強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。我們要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，畫好強國建設、民族復興的最大同心圓，以團結凝聚力量，以奮鬥鑄就偉業，共同譜寫中國式現代化的壯美華章。



態勢，增進民生福祉，保持社會穩定，扎實穩健推進中國式現代化建設。



習近平指出，明年也是人民政協成立75周年。要發揚優良傳統，牢記政治責任，緊緊圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，不斷開創新時代政協工作的新局面。

