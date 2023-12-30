以軍對黎巴嫩真主黨目標進行大規模打擊

這張以色列國防軍12月25日發布的照片顯示，以軍地面部隊在加沙地帶南部汗尤尼斯開展軍事行動。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，以色列國防軍發言人哈加裡29日晚在新聞發布會上說，以軍近期對黎巴嫩真主黨目標進行了大規模打擊，旨在將該武裝組織驅離以色列北部邊境。



哈加裡說，過去兩天，以軍用戰鬥機、坦克和火炮對真主黨目標進行了大範圍打擊，襲擊目標包括火箭彈發射場、軍事大院和基礎設施等。以軍將繼續對真主黨進行“猛烈攻擊”，以破壞其在以色列北部邊境一帶的軍事部署。



據以色列軍方和媒體消息，以色列北部地區27日和28日多次遭到來自黎巴嫩的火箭彈和無人機襲擊。27日，以色列北部邊境城市哈尼克拉角和謝莫納遭34枚火箭彈襲擊。這是本輪巴以衝突爆發以來，以北部遭到的最為猛烈的襲擊。28日，以色列北部城市海法和阿卡遭到火箭彈襲擊，兩地響起防空警報。



10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突襲以色列，新一輪巴以衝突爆發。黎巴嫩真主黨從10月8日開始不時向以色列北部發動襲擊，以軍以空襲和炮擊黎南部目標進行報復。據黎巴嫩衛生部數據，自10月8日以來黎以衝突已造成118名黎巴嫩人死亡、418人受傷。另據聯合國開發計劃署報告，本輪衝突造成黎巴嫩南部地區6.4萬居民流離失所。