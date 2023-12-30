守望60年　攜手共命運的中國援非醫療隊

2015年8月13日，在博茨瓦納首都哈博羅內的瑪麗娜公主醫院，第14批中國援博茨瓦納醫療隊成員搶救一名危重患者。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，有一份友誼，跨越了60年的時光，歷久彌堅。



有一顆種子，經過幾代人的精心灌溉，在非洲大地上生根發芽。



1963年4月，第一批援助阿爾及利亞的13名中國醫療隊隊員抵達阿西部城市賽伊達，拉開了中國援非醫療的序幕。半個多世紀以來，中國累計向76個國家和地區派遣醫療隊員3萬人次，診治患者近3億人次，為許多國家培養醫療人員10萬餘人。



一批又一批中國白衣天使奔赴非洲，用智慧、汗水甚至生命，譜寫一個個大愛無疆的動人故事，彰顯中國與廣大發展中國家同甘苦、共命運的天下情懷。



2023年12月29日，中國援外醫療隊派遣60周年紀念暨表彰大會在北京舉行，30個全國援外醫療工作先進集體和60名先進個人受到表彰。



苦中作樂 薪火相傳



賽伊達地處撒哈拉沙漠邊緣，乾旱和強日照讓植物難以存活，沙塵暴更是“家常便飯”，生活和工作環境艱苦。在這座被稱為“沙漠之門”的阿爾及利亞小城，一批批中國白衣天使默默奉獻、薪火相傳。



現年90歲的張友明是中國首支援阿醫療隊中的一員。她來自中南大學湘雅醫院婦產科，在援外兩年半的時間裡完成了上千台手術。讓張友明印象最深的是一位名叫斯累瑪尼的牧民，她因難產導致大出血並休克，張友明在為她接生後守了幾天幾夜直至她脫離危險。



“您就是我最信任的人！”斯累瑪尼出院時激動地說。



塗大椿是第23批援阿爾及利亞醫療隊骨科醫生。因科室人手嚴重不足，他曾連續三個月每天早8時到晚10時值班，每三天還要上一次急診夜班。塗大椿說，深藍色的手術服因長時間被汗水浸泡，一天下來竟變成灰色。

