暖心、开放、友谊，感知“一带一路”

4月13日，老撾工作人員在中老鐵路上開行的D887次國際旅客列車上表演。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／据新华社报导，时近岁末，北京已是银装素裹的季节。打开天气APP，千里之外的老挝万象，还是一幅热带景象。



8个月前，作为新华社中老铁路报道团队的一员，我在老挝感受了一把火热的天气，也感受到了中老两国人民对一条铁路的如火热情。



那是4月13日，北京时间8时8分，中老铁路国际旅客列车正式开行。D887次列车从中国昆明南站驶出，向老挝万象飞驰而去，昆明至万象间实现乘火车当日通达。



中国昆明、玉溪、普洱、西双版纳；老挝磨丁、琅勃拉邦、万荣、万象……中老铁路犹如一条“钢铁丝路”串起一颗颗明珠，让沿线人民心手相连。



老挝姑娘佟丽儿作为中老铁路老挝段首批列车乘务人员接受了我的采访。青春洋溢的脸上，是对新工作新生活的憧憬。在老挝旅遊胜地琅勃拉邦，我见到了从万象农冰村小学来此度过老挝新年假的小学生英提达。她特别兴奋地说：“第一次坐火车，好快啊！以后我要好好学中文，争取早点去北京。”



在中老铁路老挝段，中国製造的“澜沧号”动车组成为“网红”。无论是老挝人民，还是各国遊客，都把乘坐体验“澜沧号”列入旅遊热门选项。



这是一条暖心路、开放路、友谊路，它实现了“一带一路”沿线国家交通基础设施互联互通，也为中国、老挝以及邻近的东盟国家带来发展新机遇。



今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年间，“一带一路”国际合作从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，实现从“大写意”到“工笔画”的转变，规划图变为实景图，推动绵亘千年的古丝绸之路焕发新的生机与活力。



道路通，百业兴。中国西北，霍尔果斯市。在蒙古语中，霍尔果斯意为“驼队经过的地方”。早在隋唐时期，这里就是古丝绸之路上的重要驿站。如今，这里成为“一带一路”沿线的重要“窗口”。



走进霍尔果斯口岸，我看到一列列“钢铁驼队”，从这里昼夜穿行。火车缓缓驶入驶出时的阵阵鸣笛声，展现这座口岸城市的旺盛活力。

