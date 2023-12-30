“香港年度漢字評選”　字字有深意

民建聯昨日舉行“香港年度漢字評選2023”活動，公布10個候選漢字。（來源：大公報） 中評社香港12月30日電／據大公報報導，2023年進入倒數階段，民建聯舉辦的“香港年度漢字評選”再度回歸。市民可以結合整年的生活經歷和觀察，選出一個字概括對過去一年的觀感。



鄭晴瞭解到，今年市民可在“興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治”這十個候選漢字中，選出一個最能反映今年的感受、世態及生活狀況的漢字。



一個小小的漢字，寓意各異，也承載了港人生活中的點點滴滴。鄭晴認為，個中深意，需由每位持份者共同書寫。“興”代表香港在過去一年走出疫情陰霾，經濟逐步向好，當下正是由治及興關鍵時刻；“運”代表港隊健兒接連在世界大學生運動會及杭州亞運會屢創佳績；“選”代表剛剛過去的區議會選舉順利結束，對香港推進提升治理能力，實現良政善治的目標有重要作用；“民”代表以民為本，改善民生；“簡”代表“簡約公屋”，幫助市民盡快上樓。



參與投票可抽獎贏禮物



“旅”代表香港市民北上旅遊的新型消費模式；“夜”代表政府推動夜游活動，推動香港夜間經濟發展；“守”代表落實“一國兩制”，堅守基本法，保障香港長期繁榮穩定；“復”代表香港步入全面復常的階段；“治”代表國安法實施後，香港社會由亂到治，由治及興。



鄭晴提醒，有興趣參與投票的市民，明年1月2日起至2月1日，可登入民建聯“微信公眾號”投票。參與者中有5位幸運兒將分別獲得華為Mate 60 Pro（256GB）一部，另有30位幸運兒將獲得價值300元的惠康超市現金券。