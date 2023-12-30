陳國基：培育愛國愛港有抱負新一代

入境處處長郭俊峯期望，青少年領袖團舉辦更多交流團，讓隊員與內地及澳門青少年互相瞭解，更深入瞭解國情及國家發展。（來源：大公報） 中評社香港12月30日電／據大公報報導，入境事務處青少年領袖團成立10周年，昨日在入境事務學院舉行大會操。政務司司長陳國基致辭時表示，有信心領袖團培育更多青年成為愛國愛港、有抱負的新一代，為國家建設、為香港安定繁榮作出新的貢獻。



提升身份認同建立守法意識



入境處昨日在入境事務學院舉行“入境事務處青少年領袖團十周年大會操”，共有85名隊員參加，其間隊員表演中式步操，由政務司司長陳國基擔任檢閱官，檢閱會操隊伍。陳國基在致辭時表示，特區政府一直全力以赴，培養廣大青年成為愛國愛港、守法護法、對社會有承擔和貢獻的新一代，又強調要扶持青年向上發展，政府一直提倡政、商、民三方合作，展望未來，有信心領袖團將會繼往開來，貫徹落實《青年發展藍圖》的願景，培育更多青年成為愛國愛港，並且具有抱負、正向思維和世界視野的新一代，為國家建設、為香港安定繁榮作出新的貢獻。



入境處於2013年12月成立青少年制服團體“入境處青年領袖”，服務對象為中三至中六的學生，2021年正式改名為“入境事務處青少年領袖團”（IDYL），並將服務對象延伸至中一至中二學生，現時由來自24間中學的逾750名隊員組成領袖團透過不同活動及交流團，協助隊員加強國民身份認同、忠誠愛國、建立守法護法意識及自律精神，成為對社會有承擔和貢獻的新一代。



入境處長倡加強粵港澳交流



入境事務處青少年領袖團副隊長黃雨萍由2020年中三開始參加IDYL到現在中六，她說驅使自己繼續參加IDYL的原因是IDYL有很多具有意義而多元化的活動，例如做“毅行者”義工，不但可以豐富自己見識，更認識到很多來自不同學校的隊員，她會繼續推介同學參加IDYL，一起擴闊眼界，培養堅毅精神和責任感，從而提升自己。黃同學又說，在加入IDYL的數年間，逐漸對入境處的工作有更多認識，以前想起入境處可能只想起過關做出入境手續，但其後發現原來入境處是一支執法與服務並重的紀律部隊，畢業後想加入入境處。



入境處處長郭俊峯表示，入境處會繼續加強青少年發展工作，擴展入境事務處青少年領袖團，以吸引更多年輕人參加。入境處未來會舉辦更多交流團，讓隊員與內地及澳門青少年互相瞭解及交流，更深入瞭解國情及國家發展。