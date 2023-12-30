這是1月20日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，美國政府27日宣布再向烏克蘭提供價值大約2.5億美元的軍事援助，同時敦促國會批准新的對烏援助資金。



五角大樓發言人加倫·加恩當天在一份聲明中說，上述軍援將動用“總統提用權”從美軍庫存中調取武器裝備給烏克蘭，包括航空彈藥、防空彈藥、火炮、反裝甲系統、爆破和醫療設備。五角大樓已沒有剩餘資金補充援烏造成的自身庫存缺口，旨在為軍備採購合同提供長期資金的“烏克蘭安全援助計劃”資金也已用盡。



加恩說，如果沒有額外資金，“補充美軍庫存時將出現缺口，進而影響美軍戰備”。



美國國務卿安東尼·布林肯27日呼籲國會“盡快迅速行動”，批准新的對烏援助。



據美聯社報導，這是從美軍庫存中調取的第54批對烏軍援。民主黨籍總統約瑟夫·拜登正尋求國會批准總額1100億美元的一攬子對外援助，包括614億美元對烏援助。



今年早些時候，美國國防部曾以估值錯誤為由下調已動用的軍援總額，進而恢復了大約42億美元的“總統提用權”額度。如果不恢復這部分額度，據媒體報導，截至今年5月17日，國會為“總統提用權”批准的預算僅剩餘27億美元，剩餘額度可能在7月或8月用光。



雖然美國軍方和政府官員強調對烏軍援的重要性和迫切性，但國會共和黨人把對烏援助作為與民主黨人討價還價的籌碼，要求收緊移民政策。雙方僵持不下。按路透社說法，共和黨人今年1月開始掌控國會眾議院後，至今沒有批准新的對烏援助。



白宮和民主黨方面本月試圖與共和黨人在年底休假前在參議院達成妥協，未能成功。據法新社報導，國會已開始休假，定於明年1月8日復會，預計移民政策屆時仍將是兩黨爭鬥焦點。



另據英國《金融時報》27日報導，烏克蘭第一副總理、經濟部長尤利婭·斯維裡堅科說，如果美國和歐洲聯盟無法在明年初兌現對烏援助承諾，烏克蘭或被迫延遲支付大約50萬名公務員和140萬名教師的工資，以及大約1000萬民眾的養老金。

