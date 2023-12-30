妻子地產遭猛打　侯友宜辯論會前大動作駁斥

侯友宜在辯論會前大動作召開記者會，駁斥綠營對妻子家族房地產的抹黑。（中評社。楊騰凱攝） 中評社新北12月30日電（記者 楊騰凱）今日下午是2024大選唯一一場辯論會，民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲上午都無公開行程，全力備戰辯論，不過中國國民黨2024候選人侯友宜上午仍大動作召開記者會，駁斥民進黨對侯妻子家族財產中國文化大學“凱旋苑”、新莊土地的質疑，侯厲聲強調，妻女沒有做錯事，別拿選舉來抹黑。



侯友宜在記者會上語氣激動，眼匡泛紅，雖然侯強調自己沒有生氣，只是很沈重，不捨妻子每天看他們夫妻每天被罵的新聞，但記者會過程中能感受到侯友宜情緒有波動，能感受到對綠營的怒火，以及對妻小的不捨。



侯友宜妻子任美鈴名下房地產近期成為民進黨攻擊話題，包括出租給中國文化大學學生住宿用的房舍“凱旋苑”，民進黨批年收租金2000萬元新台幣，甚至在地方大做看板稱侯友宜為“包租侯”。不過侯妻子任美鈴27日發出公開信，宣示2026年6月租約到期後，將把大樓改為青年宅出租或做社會住宅，目前50幾間空房明年元月起就會率先改為社會住宅、青年住宅。



另外，綠營28日再爆料，侯女兒名下的“又昱公司”除了透過凱旋苑收取租金，也在新北市新莊購買土地，質疑用收取學生的租金來獵地。對此，侯友宜今日回應，新莊土地是侯友宜岳父過世後，侯友宜妻子、小孩共同繼承。



侯友宜競選辦公室今日召開“民進黨毀人名節、無血無淚”記者會，侯友宜親自出席，其餘與會成員包括侯友宜競選辦公室發言人李利貞、律師陳佳瑤。



侯友宜與妻子任美鈴育有3女，另有1子在1992年遇上幼兒園火燒車事件過世。



侯友宜表示，在今天辯論最忙的時刻還開記者會，我的心情非常沈重，我參選民進黨不斷抹黑攻擊，選舉這樣就算了，但是我一直解釋，民進黨卻一在攻擊我的妻女，軟土深掘，孰可忍孰不可忍，今天我是以人家的先生，人家的父親身份來開記者會，不是“總統”候選人，我如果不站出來講，我永遠對不起我的太太，我的女兒。



侯友宜指出，我是刑警出身，經常一早出門，有時候兩個星期沒回家，家裡都是妻子在照顧，孩子成長我都不在身邊，也因為我這一生逮補太多重大嫌犯，我曾經接到恐嚇電話，說我孩子讀哪一班，妻子幾點出門買菜，所以我都不太敢帶妻小出門，擔心被報復，孩子聯絡簿我都沒簽名過，這是我早期的生活。孩子們知道爸爸在為國家做事，都很低調，他們都在背後支持我，我都不願意他們在外面露臉。



侯友宜表示，民進黨這次的選舉，把我2018年新北市長選舉時講過的東西，再度拿出來惡質抹黑，2018年我就已經解釋清楚了，你居然變本加厲，黨政總動員，言論更加惡質，凱旋苑說這麼多次，也捐出來當青年住宅了，結果民進黨竟然下令抹黑，在地方大做不實的看板，凱旋苑和新莊土地都是我岳家給我太太繼承的，他們有犯什麼法嗎？

