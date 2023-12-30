陳其邁揮軍北上輔選　蔣萬安笑說歡迎

台北市長蔣萬安陪同國民黨台北市選將王鴻薇在台北市中山區濱江市場拜票。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨台北市長蔣萬安提早起步，擔當母雞進行全台輔選；民進黨高雄市長陳其邁近期才動起來，30日北上輔選雙北小雞。對於2人都是未來被看好競逐大位的角色，是否互別苗頭？蔣萬安笑說，他知道陳其邁今天來台北，也會到西門町，他歡迎所有人來，感受台北的魅力與精彩。



蔣萬安今日上午陪同國民黨台北市第三選區（中山、北松山）“立委”王鴻薇在台北市中山區濱江市場掃街，此區也是蔣萬安擔任“立委”的選區，去年底當選台北市長後，交棒給王鴻薇。王鴻薇現對上民進黨謝佩芬。今日掃街現場也有該區的國民黨台北市議員柳采葳及里長們。



蔣萬安、王鴻薇掃街前接受聯訪，媒體問與陳其邁的較勁？蔣萬安說，他知道陳其邁今天會到西門町商圈，而他昨天也有去西門町推銷台北燈節，明年台北燈節是沿著中華路到北門串接的藝術光廊，由知名人士所設計，屆時會非常光彩絢麗，主燈是三層樓高的一隻龍，光燈投射氣派壯觀，還有非常多優秀的作品，可帶動周邊商圈並結合附近公廟，感受西門商圈的熱情。



蔣萬安說，他完全歡迎所有人來到台北市，台北市擁抱所有的人，台北也與國際接軌，大家都來一起感受台北的魅力與精彩。

