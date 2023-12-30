日前首相：東方智慧解決世界紛爭有深遠意義

12月25日，日本前首相福田康夫在東京接受新華社記者專訪。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，“如今，國際局勢複雜嚴峻，氣候變暖、糧食不足等問題日益嚴峻，如何應對這些挑戰呢？”日本前首相福田康夫日前在東京接受新華社記者專訪時說，東方智慧對處理當今世界難題具有深遠意義。



福田康夫與父親福田赳夫都擔任過日本首相，他們也是中日和平友好條約締結的親歷者。福田康夫說，1972年日中實現邦交正常化後，自己的父親福田赳夫為推動簽署日中和平友好條約付出了很大努力。



1978年10月23日，時任日本首相福田赳夫與訪日的中國領導人鄧小平出席了中日和平友好條約批准書互換儀式，中日和平友好條約正式生效。福田康夫當時作為父親的秘書，也親歷了交換儀式。“可以說，我也是日中和平友好條約的見證人。”



福田父子都對中國文化有較深研究。福田康夫說，中國五千年的歷史“非常值得驕傲”，其間誕生了很多偉人，孔子等中國古代哲人很早就在思考如何解決爭端，保持團結。“這些東方智慧對今天的世界仍有深刻的借鑒意義”。



為紀念中日和平友好條約締結45周年，《福田赳夫評傳——尋求戰後日本的繁榮與安定（中文版）》《福田康夫看中國：東方智慧與世界和平（中、英文版）》分別於今年10月、12月出版。前一本書介紹了福田赳夫跌宕起伏的一生。後一本書匯集了福田康夫多年來關於日中關係的演講，還講述了他與中國的不解之緣。



“己所不欲，勿施於人”被福田康夫視作解決世界紛爭的黃金法則。他說：“只要朝著這個方向堅持努力，最終就能締造和平、守護和平。”



福田康夫說，今年是日中和平友好條約締結45周年，兩國都舉行了慶祝活動，“我們應重溫條約的內容，並將其精神延續下去”。



福田康夫表示，期待日中友好成為一股重要力量，“不僅對其他地區產生積極影響，也為維護世界和平貢獻力量”。