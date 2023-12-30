中山港海關首次截獲外來物種刺狀魔鋸天牛

圖為中山港海關截獲的外來物種刺狀魔鋸天牛。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，拱北海關29日對外發布消息，該關所屬中山港海關近期從一批進境原木中截獲外來物種刺狀魔鋸天牛，為全國口岸首次截獲。



11月27日，一批自圭亞那進口的原木抵達中山港貨運口岸，中山港海關關員根據指令實施開箱檢查時，發現部分原木表面有蟲蛀痕跡，散落櫃底的樹皮中有昆蟲活動，經進一步檢查，截獲昆蟲3只，隨即送往實驗室鑒定，並按照相關規定對該批貨物實施檢疫除害處理。



後經拱北海關技術中心實驗室鑒定，在送檢的昆蟲中檢出一頭刺狀魔鋸天牛，為全國口岸首次截獲該物種。



天牛種類繁多，是重要的林木鑽蛀性害蟲，成蟲會啃食枝葉、在樹上產卵，幼蟲在樹幹鑽孔打洞取食，阻礙樹木生長，降低木材質量，嚴重時可使樹木整株死亡。刺狀魔鋸天牛作為外來物種，如隨進口木材及其製品遠距離傳播擴散、定殖將對農林業生產和生態環境安全造成危害。



今年以來，通過深化“口岸海關＋實驗室專家”現場聯合監測模式，中山港海關嚴防境外動植物疫情疫病和外來物種經口岸傳入。今年1至11月，該關共截獲各類外來有害生物900餘種次，其中包括紅腹棘蠅、刺狀魔鋸天牛等全國口岸首例外來物種。