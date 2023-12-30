浙江提升百姓醫保增值服務體驗

12月26日拍攝的由中鐵三局承建的金建鐵路蘭江特大橋主跨（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，記者從29日召開的浙江省醫保領域政務服務增值化改革新聞發布會上獲悉，聚焦百姓急難愁盼，浙江省醫保局探索提出“醫保服務也是增值待遇”“醫保服務也是創新要素”“醫保服務也是營商環境”的醫保“大服務”理念，以醫保集成式改革推動增值化服務迭代升級。



例如打破地域限制，實現從屬地“一窗通辦”到全省域“一窗通辦”。浙江省醫保局黨組書記、局長徐良平介紹，百姓在省內其他任何一個醫保經辦機構都可以辦理28個高頻醫保服務事項、咨詢醫保政策、查詢醫保信息等，可享受到一樣的服務。截至目前，各類醫保事項全省通辦申辦量1786萬件，辦結率100%。



同時，以往參保職工單位變動後，要專門跑到醫保窗口辦理醫保關係轉移。現在通過數字賦能、重塑流程，實現參保職工省內醫保關係轉移接續“免申即轉”，截至目前，醫保關係轉移接續“免申即轉”41萬人次。



徐良平說，過去老百姓到外地去看病，需要先申請和備案，手續比較繁瑣，不備案的話報銷比例會降低。“現在我們不斷推動參保群眾省內異地就醫‘免備案’即可享受參保地同等報銷水平；省外就醫直接結算範圍從去年底31個省區市8.87萬家醫療機構擴大到15萬家，實現住院、門診、慢特病等類別直接結算全覆蓋，跨省異地就醫直接結算率達78%。”徐良平說。



對於企業需求，醫保部門推出了企業開辦、變更、注銷“一件事”集成聯辦。對於新開辦的企業，不需要專門跑到醫保窗口提交申請資料，醫保經辦機構直接從相關部門獲取數據，實現企業醫保參保登記“無感辦理、零次跑腿”。截至目前，已惠及全省66萬家企業；寧波、溫州、紹興等地還推行“醫保到企”服務，針對企業集中的園區，通過“醫保直通車”“駐企服務站”“醫保服務專員”等推進上門服務，不斷滿足企業個性化需求。