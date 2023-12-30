推動香港國際化朝更高更深層次邁進

顧客在香港中華書局油麻地分局的文房四寶專區選購商品（11月3日攝）。（來源：新華社） 中評社香港12月30日電／據大公報報導，習近平主席12月18日在會見赴京述職的香港特區行政長官李家超時指出，中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，全面落實“愛國者治港”原則，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展。



11月27日，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄在“香港財經論壇2023”致辭時表示：堅持國際化特色是香港揚名立萬的成功密碼、信心之源；發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路、康莊大道；善用國際化平台是香港服務國家的優勢所在、貢獻所在。



不論是強調“一國兩制”方針長期不變，到堅定支持香港國際化發展，都是中央向香港各界以及國際社會傳遞的重要信息，“一國兩制”下的國際化特色，就是香港最大的優勢所在，因此香港絕不可能出現“去國際化”，相反，國際化特色只會不斷得到強化和彰顯。



首先，香港融入國家發展大局與保持國際化特色是相輔相成的，並不像一些人片面理解的那樣，香港融入國家發展大局就是“去國際化”，或者是保持國際化會不會變成“去中國化”。這兩者並不是非此即彼的關係，而是有機結合、互相成就的關係。



充分發揮好香港國際化優勢



香港越融入國家發展大局，香港的國際化水平就越高。“背靠祖國、聯通世界”，講的就是這個道理。有學者做了這樣一個比喻：國際化的香港好比一個“大瓜”，根扎在國家，“大瓜”長在海外。根越深，枝葉越茂，果實越大，國際化特色越明顯，越能成為世界的焦點。



以香港金融業為例。回歸初期，香港國際金融中心成色還不夠“金黃”。多數時候，官方稱自己是區域性金融中心。但隨著中國經濟騰飛，人民幣嶄露頭角。借助香港的國際化地位，人民幣國際化步伐加快。而香港，作為全球唯一能同時聯通國際和內地資本的地區，順理成章地成為人民幣海外最大的蓄水池、全球最大的離岸人民幣樞紐，確定了香港國際金融中心的地位，並得到鞏固提升。國際貨幣基金組織在今年的評估報告中，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位，並讚揚香港擁有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝、高水平的金融業規管系統、運作暢順的聯繫匯率制度等。

