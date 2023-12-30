中俄合作是世界和平穩定的中流砥柱

12月22日，在俄羅斯首都莫斯科，車輛從新年樅樹附近駛過。（來源：新華社） 中評社香港12月30日電／據大公報報導，美西方竭力離間中俄全面戰略協作夥伴關係，所採用的手段是，既壓制中國支援俄羅斯抗衡美西方的單邊制裁，又貶損俄羅斯在對華關係中的地位，稱其為中國的扈從。然而，中俄兩國領袖是具全球觀、歷史觀的政治家、戰略家，不會也不可能讓美西方的雕蟲小技奏效。



2023年3月，習近平主席首先外訪的是俄羅斯。3月20日，在與普京總統會談時，習主席指出：“中俄關係發展到今天，有其深刻的歷史邏輯。作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都占據優先地位。中國歷來奉行獨立自主的外交政策。把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。中俄都致力於實現國家發展振興，都支持世界多極化，都推動國際關係民主化。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。”



推動全球“去美元化”



10月，普京總統訪華，出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。10月18日，在與普京總統會晤時，習主席表示：“發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係不是權宜之策，而是長久之計。”



2023年，俄羅斯總理米舒斯京兩度訪華。第一次是2023年5月展開他任俄總理後首次對中國的訪問。第二次是2023年12月，出席在北京舉行的中俄總理第二十八次定期會晤。



在習近平主席和普京總統的戰略引領下，2023年中俄兩國合作取得至少以下三大重要成果。



一是兩國貿易額突破2000億美元，並且，保持兩位數百分率的高速增長。這對中俄兩國尤其俄羅斯經濟十分重要。經受美西方近2年的空前制裁，俄羅斯已轉入戰時經濟，僅20%多一點的商品和服務來自進口。如果不是2022年和2023年對華貿易連續兩年以兩位數百分率高速增長，俄羅斯人民所需要的商品和服務更加依賴本國生產和提供。中俄貿易是支撐俄羅斯扛住美西方空前惡劣制裁的堅固柱石。



二是兩國貿易結算不再使用第三國貨幣。這是兩國雙邊貿易突飛猛進的結果，也是兩國雙邊貿易繼續高速增長的需要；更重要的是，推動全球“去美元化”。

