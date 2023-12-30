中評社香港12月30日電／網評：春節成聯合國假日彰顯中國軟實力



來源：大公報 作者：張敬偉



12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。聯合國除了東道國的重要法定假日外，可由聯大通過決議，把世界範圍內廣泛慶祝的節日確定為聯合國假日，在當天盡量避免安排會議活動。聯合國秘書長每年都在春節發表賀辭，向中國及所有慶祝春節（農曆新年）的各國人民致以節日問候和祝福。



網絡上許多人對此感到高興，甚至笑說，春節升格為“地球節”。確實，按照中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵大使的說法，春節作為中國傳統民俗節日，不僅是闔家團圓、辭舊迎新的日子，傳承著和平、和睦、和諧等中華文明理念，也承載著家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。許多國家和地區把春節作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節。除了東亞和東南亞地區，凡是有華人的地方，都會過中國年。每年春節，各國領導人也會向中國人和當地華人致以春節問候。



其實，春節早已是全球性節日。聯合國將春節確定為聯合國假日，給了“法定”名分，讓春節全球化更加名實相符。春節源於中國，遠播世界，是中國軟硬實力的體現。中國是全球第二大經濟體，第一大貨物貿易國，是聯合國五常之一，也是支撐全球經濟增長的主引擎。按照世界銀行報告，中國對全球經濟的貢獻率連續多年維持在38%左右。所以，中國強大的綜合實力，讓中國進入全球舞台中央，成為世界各國聚焦的對象。所以，不僅中國製造讓全球刮目相看，中國文化也備受世界歡迎。從中國美食到中國節日，也都變成世界“潮品”。而且，世界已經進化到人工智能時代，數據互聯讓中國文化更容易遠播全球。中國抖音、全球TikTok，也為全球“潮人”提供了瞭解中國風物，欣賞中國文化的便捷載體。



春節是中國最重要的節日，其重要性不輸於西方的聖誕節。而且，相比聖誕節源於宗教，春節則來自自然。



聖誕節具有西方意識形態色彩，而且也難以擺脫宗教性質，畢竟基督教內部有分歧有戰爭，自然也和其他宗教存在衝突。現實中，西方世界也認可所謂“文明衝突”理論，也成為西方進行反恐戰爭的理論依據。因此，聖誕節作為節日沒有問題，但其宗教內涵卻會引發嚴重爭議。

