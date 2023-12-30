中評社香港12月30日電／網評：“炮灰”與“金主”



來源：大公報 作者：卓銘



極端黑暴組織“光城者”炸彈案，3名被告分別承認“串謀恐怖活動”及“串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸”罪，昨日被判處入獄2年半至6年。違法者受到法律制裁是再正常不過的事，但出奇的是，最近黎智英案開審後就一直喋喋不休的西方政客，對此案反而顯得異常沉默，跟早前高調地施壓要為黎智英制裁法官比起來，西方政客可謂完美詮釋了什麼叫“雙重標準”。為了他們一手包裝成“民主英雄”的黎智英，敲鑼打鼓威脅恐嚇都不在話下，但對那些被煽動當炮灰的“無名小卒”，西方政客卻連一句“關注”都懶得施舍。



修例風波發生至今已匆匆4年，截至今年2月的數據，有2804人被起訴，其中1172人被定罪。美西方對香港國安法的批評聽得多，但回想這4年期間，西方政客有確實為這2804人發過聲嗎？



答案是有的，但西方舍得出聲支持的，無一例外的都是那些有身家有背景的政治名人，比如黎智英、涉“違法初選”的47人、鄒幸彤之流。別的不說，光說黎智英一人，就足以用“大陣仗”來形容，先是恐嚇要制裁法官，再來是國會通過各種議案，施壓特區政府和法庭釋放黎智英，然後是動用政治和媒體力量逼迫自己國家的非常任法官辭職，強迫其同流合污，最後連外長、首相級數的官員也要陪演幾場“告洋狀”大戲，某程度上真可謂“集萬千寵愛在一身”。



至於那些默默無名、或者只是一時被煽動而作出違法之舉的人，西方政客則表現得“惜字如金”。縱觀這數千宗案件，西方政客最關心的，無一例外是那些被控“勾結外國勢力”罪的被告，箇中緣由按下不表，但換個說法，那些本來就跟西方政客沒什麼關係、連名字也說不出的人，西方政客根本連瞧都懶得瞧，就像用完即棄的垃圾一樣，連回收再利用的意思都沒有。



這不僅限於法庭上的案件。日前英國《每日郵報》（Daily Mail）就報導，原來英國內政部最近以各種理由拒絕了11名港人的政治庇護申請，包括“申請人可以經香港機場來英，無法證明自己被政治迫害”、“無法證明中國政府和香港特區政府對其有‘進一步興趣’”等等，明眼人一看，都知道這些不過都是打發人的套話。



英國政府根本不關心港人的實際情況，這點從其最初聲稱無條件歡迎BNO持有人，到此後三番四次收緊移民政策，甚至首相蘇納克公然說“無法為英國作貢獻就不要來”，可見一斑。

