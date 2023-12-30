國中生割頸案震驚　郭正亮：綠執政下這氛圍

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／新北市一名國三男生日前在校遭同學以彈簧刀割頸致死，震驚全台。民進黨“立委”范雲因曾稱任意搜查學生背包是“黑心校規”，遭網友罵翻。范雲29日回應僅稱“這個是一個所有青少年的隱私權，如何從問題的根源來解決，那應該是我們教育體系該繼續努力的”，持續引發爭議。前“立委”郭正亮29日在政論節目說，民進黨執政下整個氛圍，不但不願意執行死刑，還儘量都想判輕，至於出來之後會發生什麼事？那不干他的事，每個人都想當范雲派。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨對於校園管理的措施，一直都想要把它排除，這個叫作范雲這種人權極端派的立場，教官要出去！教官這種管理機制，她認為有礙她理解中的這種人權，反正她就是人權無上派，你都給我出去！但你就沒有想到說，當有人濫用這個他的人權，他的包包裡面帶毒品、帶兇器，到了學校，會影響到別人的安全的時候，這時候怎麼處理？“她不管啊？她不管的！”



校園的安全跟秩序，如何跟人權達到一個平衡點，她不管的！她只管人權，她就可以開始作秀！郭正亮強調，結果到最後就是，各種毒品跟兇器就都在校園裡面了！同學也知道誰有，那就不敢惹，可是學校的社工又很少，所以到處都是霸凌事件，亂七八糟的事件。

