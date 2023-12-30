國民黨民調：市話民調　侯康配贏賴蕭配1%

國民黨召開記者會公布詳細內參民調。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天由智庫副執行長凌濤召開記者會，公布詳細內參民調數字，以純市話調查，侯康配則以30.2%領先，賴蕭配29.2%居次，柯盈配14.3%墊底。若是市內電話加上手機調查，民進黨賴蕭配27.2%，國民黨侯康配25.6%，民眾黨柯盈配22.4%，侯康僅落後賴蕭1.6%。



該份民調是由國民黨智庫“國政基金會”委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間為12月15日至28日，共計完成5013份有效樣本，在信賴水準95%抽樣誤差最大值為正負1.39%。調查對象是全台22縣市、年滿20歲以上民眾，調查方法採市話7成搭配3成手機電話調查。



凌濤表示，手機加上市話的調查，侯康配為25.6%，小幅落後賴蕭配的27.2%，至於柯盈配則是22.4%；至於政黨支持度上，國民黨為28.7%，領先民進黨的23.2%，以及民眾黨的18.3%。



若是純市話的民調，資料顯示，侯康配為30.2%，領先賴蕭配的29.2%、柯盈配的14.3%；政黨支持度的部分，國民黨為32.4%、民進黨25.6%、民眾黨12.5%。