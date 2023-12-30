政黨輪替關鍵！郭正亮建議侯友宜喊8字

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／2024大選進入最後2週倒數衝刺，目前民進黨賴蕭配仍領先，但幅度不大在誤差範圍擺盪。中國國民黨侯康配緊追在後，黃金交叉需要最後一把火。台灣民眾黨柯盈配則確定被拋在後面，面臨被棄保的尷尬處境。前“立委”郭正亮29日表示，國民黨侯友宜從年輕、中間選民挖到0.5%不足以勝選，最終仍要喊話訴求棄保。民眾黨的鐵粉不會走，但只需5%就足以獲勝。郭正亮建議喊出八個字：團結在野，共同改革，還有政黨輪替。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮29日在《頭條開講》節目強調，建議侯友宜講八個字：團結在野，共同改革！那政黨輪替才有價值！郭說，中間及青年選民，難以預期，搞不好增加0.5%，仍不足以當選。那衹有這個問題，侯一定要直接處理！就是“團結在野，共同改革”。



主持人問，講這八個字就會贏？郭正亮指出，“加上政黨輪替啊”！因為侯現在需要的票可能高達4到5%，中間啦、年輕啦，那種選票，可能增加0.5%，0.5%，侯還是不會贏！所以最終還是要面對根本問題。



郭正亮強調，就是藍白合，可是現在藍白沒有合，只能寄望所有在野，能共同改革、共同合作的那一群人，他們要不要做一個策略性的轉向？“民眾黨的鐵粉，他們不會走的啦！這個大家都知道，可是侯友宜也不要那麼多啦，他要的大概就是5%！”