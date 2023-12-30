外交部發言人：23年中國元首外交亮點紛呈

（來源：中評社） 中評社北京12月30日電／外交部發言人毛寧29日在例行記者會上表示，2023年中國元首外交亮點紛呈。



毛寧表示，今年，在元首外交的戰略引領下，中國特色大國外交踏上新征程，譜寫了精彩紛呈的新篇章。



一是促進了大國關係發展。習近平主席訪問俄羅斯拉開今年元首出訪外交帷幕，中俄元首進行長時間真摯友好、富有成果的會談交流，擘畫中俄關係發展藍圖。習近平主席應邀赴美舉行中美元首舊金山會晤，就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平與發展的重大問題交換意見，推動中美關係穩下來、好起來。習近平主席先後同法國總統和歐盟領導人舉行會晤，就中法、中歐關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成重要共識。



二是深化了同周邊和發展中國家的團結合作。在西安，習近平主席主持中國－中亞峰會，各方宣布構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。在約翰內斯堡，習近平主席出席金磚國家領導人第十五次會晤，推動金磚擴員邁出歷史性步伐，並同南非總統共同主持中非領導人對話會，以實際行動體現中國永遠同非洲國家站在一起。在北京，習近平主席在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上宣布中國支持高質量共建“一帶一路”八項行動，助力發展中國家加快邁向現代化。在河內，習近平總書記、國家主席同越南領導人就攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體達成重要共識，又一次生動詮釋了親誠惠容周邊外交理念。



三是為解決熱點問題貢獻了中國智慧。根據習近平主席同沙特、伊朗兩國領導人達成的共識，在中方支持和推動下，沙伊雙方達成具有歷史意義的復交協議。為推動政治解決烏克蘭危機，習近平主席同有關各方領導人保持溝通，勸和促談。本輪巴以衝突爆發以來，習近平主席多次闡明中國原則立場，並出席金磚國家領導人特別視頻峰會，呼籲立即停火止戰，推動巴勒斯坦問題在“兩國方案”基礎上早日得到全面、公正、持久解決。



四是夯實了友好合作的民意基礎。習近平主席親自講述中國故事，廣交天下朋友。今年以來，習近平主席會見了基辛格、比爾·蓋茨等多位美國朋友，在舊金山同多年來結識的美國各界友好人士親切交流，並面向美國人民發表歷史性的舊金山演講。習近平主席還多次同各國友好人士通信，用一封封書信連接起真摯情誼，展現了平易近人、重情尚義的領袖風範，贏得了全世界的尊重與友誼。