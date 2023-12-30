傳統製造業穩抓新型工業化“破局點”

（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，近期，“新型工業化”成為工業經濟領域熱議的焦點詞。新型工業化“新”在哪裡？傳統企業如何增強自主創新能力？如何著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平？



實際上，新型工業化並非新詞。黨的十六大報告指出，堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子。



於今年9月召開的全國新型工業化推進大會，是首次以新型工業化為主題召開的全國性會議，對新時代新征程如何加快推進新型工業化作出了全面部署。推進新型工業化也成為發展新質生產力的重要方向之一。



新華科技通過走訪調研多家工業企業瞭解到，新型工業化成為各地抓經濟、促發展的“破局點”，傳統製造業積極加大數字經濟與實體經濟融合力度，在祖國大地上書寫加快建設製造強國的奮進答卷。



新型工業化，體現在增強自主創新能力



在新疆阿勒泰福海縣魚苗培育基地，在長沙漢壽甲魚養殖培育基地，在甘肅天水某生豬養殖基地……看似天南地北沒有關聯，但實際上都是空氣能熱泵技術產業興農的受益者。



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