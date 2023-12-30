加強人工智能治理　世界必須攜手面對

（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據人民日報報導，人工智能治理攸關全人類命運，國際社會應該秉持真正的多邊主義精神，形成具有廣泛共識的人工智能治理框架和標準規範，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠性、可控性、公平性



“在一年之內，人工智能從科幻的同義詞變成了數以百萬計的人使用的工具”“人工智能正在絲滑地融入我們的生活，推動行業走向未來”“隨著2024年到來，改變傳統邊界的人工智能創新將逐漸壯大”……許多國際媒體在做年終盤點或來年展望時，都將“人工智能”列為關鍵詞。2023年，人工智能在釋放巨大應用價值和商業價值的同時，也帶來了難以預知的風險和挑戰。在人工智能處於飛躍發展的緊要關頭，加強人工智能治理成為國際社會必須攜手面對的緊迫命題。



一年來，以大語言模型為代表的人工智能技術加速發展，應用場景不斷拓寬，對經濟社會發展產生重要影響，為人類未來打開了新的想象空間。英國《自然》雜誌近日評選年度科技人物時，將人工智能大模型納入其中，以反映人工智能給科學研究帶來的重大改變。從助力新藥研發到優化金融服務，從加速軟件開發到制定生產計劃，人工智能應用日益廣泛。麥肯錫公司發布的研究報告將2023年稱為“生成式人工智能的突破之年”，1／3的受訪者表示自身所在組織會在至少一項業務職能中經常使用生成式人工智能。美國歐亞集團總裁伊恩·布雷默認為，人工智能產生的影響會比互聯網更深遠，人們將在幾十年內看到廣泛的創新，生產力也將隨之提高。



人工智能應用加速落地的同時，帶來的風險挑戰也逐漸顯露。韋氏詞典編輯出版商美國韋氏出版公司宣布將“真實的”一詞定為2023年度詞，原因是人工智能技術異軍突起導致人們對“真實”的需求大大上升。如何防止人工智能傳播虛假信息、侵害個人權益、製造安全風險、加大技術鴻溝等，在全球範圍引起空前關注。各方普遍認為，缺少有效護欄，人工智能存在被誤用濫用的風險。“隨著全球對人工智能的加速應用，政府和組織有必要考慮如何最好地利用這項技術造福人類和地球。”全球移動通信系統協會首席執行官洪曜莊表示，應共同努力建立一個可信賴的人工智能環境。



善治才能有“善智”。人工智能究竟會對人類社會發展產生何種作用，取決於國際社會能否趨利避害，開展有效治理。聯合國秘書長古特雷斯指出，要帶著“一種緊迫感、一種全球視野和一種學習者的心態”來應對這項技術，各國應展開協調並設定紅線，爭分奪秒推動人工智能造福人類。中國公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，聯合國成立“人工智能高級別咨詢機構”，全球人工智能安全峰會發布《布萊奇利宣言》，歐盟就《人工智能法案》達成協議……一年來，各方對人工智能治理緊迫性的認識在深化，相關行動在提速，但面對這樣一項必將深刻影響人類文明發展軌跡的顛覆性技術，治理挑戰仍廣泛存在，更有效地協調全球合作是當務之急。