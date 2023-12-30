沈陽：開展“走進紀委監委機關”活動

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年9月，沈陽市沈河區黨代表、人大代表、政協委員及各民主黨派人士近50人走進沈河區紀委監委，拉開了沈河區“走進紀委監委活動月”的序幕。大家先後參觀了區紀委監委辦公區、執紀審查談話室，觀看了沈河區近年來查處的典型案例警示教育片，詳細瞭解了紀委監委的工作職責、機構設置、組織架構及工作流程等，“零距離、多角度、全方位”感受新時代紀檢監察工作的新任務新使命。



“真正走進紀委監委後，才真切地感受到紀檢監察機關責任之大、任務之重。從執紀審查到執法調查，從日常監督到專項整治，從糾‘四風’樹新風到維護人民群眾切身利益，正風反腐的累累碩果，都是紀檢監察機關忠誠履行職責使命的具體體現。”沈河區人大代表、沈陽秋實再生資源集團有限公司黨支部書記、董事長、總經理李長清說。



近年來，沈陽市各級紀檢監察機關積極探索開展“走進紀委監委機關”活動。今年年初，市紀委十四屆三次全會報告提出開展“走進紀檢監察機關”活動，主動接受社會監督。打開大門、敞開心扉，自揭“面紗”、公開“曬權”，既實現紀檢監察機關向“請進來”“更親近”轉變，也通過眼前“教科書”發人深省，放大懲前毖後的治本功效，使警示教育向“精細實”轉變。



今年10月11日，全市紀檢監察系統“走進紀委監委機關”活動現場會在沈河區紀委監委召開。作為開展“走進紀委監委機關”活動的試點地區，沈河區紀委監委詳細介紹了活動開展情況。



沈河區紀委監委緊扣開門正風反腐、陽光紀檢監察這個主題，設計開展“走進紀委監委”活動，定期邀請區黨代表、區人大代表、區政協委員及機關幹部、正風肅紀監督員及社會各界群眾走進區紀委監委機關，近距離瞭解紀檢監察工作。截至目前，已有40餘批1000餘人次走進該區紀委監委。



沈河區紀委監委還同步採取展板巡展的方式，在全區11個街道111個社區進行輪流巡展。“通過參加‘走進紀委監委’活動，我不僅感受到‘監督就在身邊’，還深刻體會到黨員幹部觸碰紅線帶來的嚴重後果，我將進一步增強廉潔從業的自覺性，推動清廉國企建設。”沈河區古韵城市更新建設有限公司副總經理董鴻志說。