當地時間11月13日，工作人員在分發韓國高考試卷 中評社北京12月30日電／據央視網報導，韓國教育部當地時間12月27日宣布高考改革方案，預計2028年採用新的考試辦法。教育部官員說，改革旨在整合考試科目，促進學生綜合發展，確保高考公平和穩定。



大學修學能力考試（即高考）是韓國最重要的年度學術考試，通常每年11月第三個周四舉行。依照韓聯社說法，不僅是考生，連家長也深感這一天的重要。它不僅關係到學生今後就讀的高等院校，也影響到擇業。



據《韓國先驅報》27日報導，在韓國現行高考制度下，考生在答卷過程中可挑選不同的選答題。即使答對題目的數量相同，但由於不同題目權重有差別，最終考生獲得的分數也會有差異。不少人因此認為這有損高考公平性。



以數學科目為例，考生除了回答必答題，還要答選答題，可從微積分、幾何和概率統計中三選一。由於通常認為微積分、幾何比概率統計更難，所以即使考生答對題目數量相同，選答微積分或幾何題目的考生最終得分會高於選答概率統計題目的考生。韓語等其他科目的試題也存在類似情況。



巨大升學壓力下，韓國學生在選擇專攻方向以及在應試中選答時，可能更多出於拿高分而非興趣愛好做出選擇。



韓國教育部希望通過高考改革，將繁復科目整合為韓語、數學、社會科學、科學以及職業探索五大類。比如，世界地理、韓國地理、世界史、政治等九門文科課程將整合在社會科學名下，物理、化學、生物等八門理科課程將整合在科學名下。



韓國分管社會事務的副總理兼教育部長官李周浩在新聞發布會上說，希望通過整合高考科目，“消除因學生選擇不同選答題而導致高考分數不同的不公平現象”，同時“促使文理科融合，引導基於社會學和科學領域基礎知識的貫通性學習”。