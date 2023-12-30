23年全國脫貧人口就業規模穩中有增

（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據工人日報報導，截至10月底，務工規模逾3298萬人，超目標任務279萬人



今年以來，農業農村部會同有關部門加大脫貧人口就業工作力度，強化督促指導，推動穩存量、擴增量、提質量、保重點，全國脫貧人口就業形勢保持穩定，截至10月底，全國脫貧人口務工規模3298.25萬人，超目標任務279.08萬人。



今年，農業農村部聯合人力資源社會保障部兩次召開全國脫貧人口穩崗就業工作會議，並會同人社部印發通知，分省份下達2023年穩崗就業任務。全力穩定脫貧人口務工規模，堅決守住不發生因失業導致規模性返貧的底線。



為促進穩崗就業，各地充分發揮東西部勞務協作、對口支援、定點幫扶機製作用，加大有組織勞務輸出，確保脫貧人口務工就業規模穩中有升，截至10月底，東部8省吸納中西部脫貧人口務工928.9萬人，超目標任務51.2萬人。探索推廣“企業＋就業幫扶車間”等新模式，指導各地按照“升級一批、扶持一批、新建一批、調整一批”的原則，對就業幫扶車間實行差異化幫扶，推動提升就業幫扶車間吸納脫貧人口就業能力，截至10月底，中西部22省（區、市）共有就業幫扶車間38074個，同比增加2078個、增長5.77%；吸納脫貧人口務工就業50.39萬人，同比增加1.82萬人、增長3.74%。加強公益性崗位規範管理和資金保障，切實發揮安置弱勞動力半勞動力就業的“兜底”作用，截至10月底，中西部22省（區、市）鄉村公益性崗位安置脫貧人口440.94萬人，同比增加10.06萬人、增長2.34%。



此外，深入開展國家鄉村振興重點幫扶縣和易地扶貧搬遷集中安置區就業協作幫扶專項行動，幫助重點縣和搬遷脫貧群眾就業增收。截至10月底，160個國家鄉村振興重點幫扶縣脫貧人口務工651.00萬人，超目標任務59.54萬人。易地搬遷脫貧人口就業務工總規模420.67萬人，同比增加13.75萬人、增長3.38%，超目標任務42.92萬人。有易地搬遷脫貧人口就業幫扶任務的22個省份全部完成年度目標任務。