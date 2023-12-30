李強主持召開國務院常務會議

（來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據人民網報導，國務院總理李強12月29日主持召開國務院常務會議，研究深入推進以人為本的新型城鎮化有關舉措，決定核准廣東太平嶺、浙江金七門核電項目，討論《中華人民共和國統計法（修正草案）》，審議通過《中華人民共和國檔案法實施條例（草案）》和《國務院關於經營者集中申報標準的規定（修訂草案）》。



會議指出，深入推進以人為本的新型城鎮化，既有利於拉動消費和投資、持續釋放內需潛力、推動構建新發展格局，也有利於改善民生、促進社會公平正義，是推進中國式現代化的必由之路。要深入貫徹黨中央關於統籌新型城鎮化和鄉村全面振興的部署要求，充分認識新型城鎮化發展的巨大潛力和重大意義，牢牢把握以人為本重要原則，把農業轉移人口市民化擺在突出位置，進一步深化戶籍制度改革，加強教育、醫療、養老、住房等領域投入，推動未落戶常住人口均等享有基本公共服務。要聚焦群眾急難愁盼問題，著力補齊城市基礎設施和管理服務等短板，提高經濟和人口承載能力，使城市更健康、更安全、更宜居。



會議強調，核電安全極端重要，必須堅持安全第一，按照全球最高安全標準和要求，穩步有序推進項目建設，加強全鏈條全領域安全監管，確保絕對安全、萬無一失。要進一步加大核電產業創新發展支持力度，全面提升核電裝備及相關產業競爭力。



會議決定將《中華人民共和國統計法（修正草案）》提請全國人大常委會審議，審議通過《中華人民共和國檔案法實施條例（草案）》和《國務院關於經營者集中申報標準的規定（修訂草案）》。會議強調，要推動各項法律法規落細落實，認真做好宣傳解讀工作，積極回應群眾和企業關切，有效釋放穩定預期、改善營商環境的積極信號。



會議強調，中央經濟工作會議對明年經濟工作作了全面部署，各地區各部門要切實增強工作責任感和緊迫感，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，深入細致謀劃抓落實的具體工作方案，集中精力抓好黨中央決策部署的貫徹落實，確保明年各項工作開好局、起好步。



會議還研究了其他事項。