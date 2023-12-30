侯友宜穿深色西裝抵達　笑容滿面

國民黨2024候選人侯友宜穿著深色西裝打上藍色領帶出席辯論會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）2024大選將進入倒數兩周，唯一一場“總統”候選人電視辯論會今天下午2點在公共電視登場。民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲3位候選人分別於12點15分、20分、50分陸續抵達公視。相較賴、侯單槍匹馬，柯則由太太陳佩琪陪同。



賴清德穿著深色西裝，繫上紫色領帶。抵達時媒體詢問會不會擔心萬里老家再度被消費、有沒有信心等問題？他沒有回應，快步進入攝影棚。



侯友宜穿著深色西裝打上藍色領帶，西裝領口上別著青天白日旗胸章。他抵達時媒體詢問民進黨叫你回去上班，會覺得委屈嗎？他也沒有回應衹有簡單揮手就進入攝影棚。



柯文哲最後抵達，穿著深色西裝繫上粉紫色領帶，領口帶著“中華民國”與KP胸章。由太太陳佩琪陪同，陳佩琪則穿著粉紅色裙子套裝。媒體詢問陳醫師要為柯文哲愛的鼓勵嗎？兩人衹有揮揮手就進入攝影棚。



此次辯論流程分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段總時數2小時進行，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經三陣營代表在協商會議中抽籤確定，發言順序，依抽籤依序為，賴清德、侯友宜、柯文哲，由五家代表媒體提問。辯論會之後，三方也會各自舉行記者會。