柯文哲偕陳佩琪抵達公視　唯一帶太太助陣

民眾黨2024大選候選人柯文哲偕太太陳佩琪抵達公視。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）2024大選候選人辯論會30日下午2點在台北公視舉行，台灣民眾黨2024候選人柯文哲攜妻子陳佩琪在下午12點50分抵達，這也是藍綠白三黨，唯一一組帶著另一半來助陣的候選人。擔任醫師的陳佩琪穿著粉色小外套，兩人互動十分親密，意外成為媒體“嬌”點。



柯文哲的穿著與之前電視政見會相差無幾，黑色西裝配白襯衫、紫色白點領帶，衣領上也別著KP、青天白日旗徽章。陳佩琪則以粉色系為主，穿著紫色小洋裝搭配粉紅色針織衫小外套、手拿粉色小包、腳踩粉色高跟鞋，典雅端莊。



柯文哲一抵達公視就像媒體揮手打招呼，還特別兩度停下配合媒體拍照，顯得心情非常好，也一度因為陳佩琪較晚下車而停下腳步等候，展現紳士風度笑著邀請陳佩琪一同走上樓，2人互動十分親密。



備受各界矚目的“總統”候選人辯論會30日下午2點舉行，中國國民黨侯友宜、民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲勢必將進行攻防戰。



此次辯論流程分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段總時數2小時進行，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經三陣營代表在協商會議中抽籤確定，發言順序，依抽籤依序為，賴清德、侯友宜、柯文哲，由五家代表媒體提問。辯論會之後，三方也會各自舉行記者會。