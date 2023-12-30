蔣經國日記今出版　蔡政府辦座談會發表

“蔣經國日記（1970-1979）”新書發表。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）台“國史館”今天舉辦“蔣經國日記（1970－1979）”新書發表暨座談會，此次出版的日記是蔣經國擔任“行政院副院長”、院長和“總統”的主政時期，也確立了台灣經濟發展的大方向。書中提及，蔣經國認為，對台灣而言，最重要的是要訂定正確的財經政策，而且要顧到整體性和長期性，在政策方面應以均富均足為原則。最終蔣為台灣創造了經濟奇蹟。



這場活動是在“國史館”台北館區舉行，邀請蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復致詞，政治大學歷史系兼任教授劉維開、台灣大學歷史系教授陳翠蓮、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城等學者舉行座談。



由蔣經國媳婦蔣方智怡託付給美國史丹佛大學保管的兩蔣日記，歷經多年纏訟，最終由美國法院判歸“國史館”，今年9月14日空運抵台。“國史館”日前已先出版蔣中正日記，今天則舉行蔣經國日記（1970－1979）新書發表。



“國史館”指出，蔣經國日記始於1937年5月4日，終止於1979年12月31日，蔣經國早年寫日記中規中矩，然自1970年代起寫日記習慣開始有些改變，不見得天天記載，有時某一天的記事寫得相當長，多半是內心對某些議題的感想。然在某一天的重要公務行程，仍會將之記載於相符的日期或頁面之上。



對於台灣的未來，蔣經國在1970年1月18日的日記中提到，最重要的還是在訂定正確的財經政策，還說“吾人不可祇注意到經濟的無限度的發展，而是要顧到整體性和長期性。在政策方面應以均富均足為原則”。



“國史館”指出，由於蔣經國長期追隨父親蔣介石，且擔任各種要職，其日記不僅是個人內心世界的紀錄，對於近代東亞史、民國史及戰後台灣史研究，皆具有重要意義。