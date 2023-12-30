辯論會蕭美琴最後抵達　回應對賴有信心

民進黨2024大選候選人賴清德副手蕭美琴，抵達辯論會場。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）2024大選即將在明年1月13日舉行，各政黨的候選人今天下午參加唯一一場大選候選人電視辯論會，展開了最後的政見交流。在辯論會開始前，各組候選人抵達情況也引起了媒體和民眾的關注。



民進黨的副手候選人蕭美琴是六位正副手中最後一位抵達的，她在下午1：38分左右才到達會場，距離辯論開始衹有不到半小時。她下車後，步伐迅速地走向會場，顯示出她略為焦急。在路上，她被媒體問到是否有信心，她用堅定有力的語氣回答說有信心。



國民黨主席朱立倫則比蕭美琴早了約8分鐘抵達，他在下午1：30分左右到達會場。因為不是正副手候選人，他的車子沒有辦法直接開到門口，而是停在了較遠的入口處，因為這次辯論會的規定是衹有正、副候選人的車子才能開到門口。朱下車後，和在現場等待迎接他國民黨的不分區“立委”候選人楊智伃一起走向會場。在路上，他也被媒體問到是否有信心。此外，當媒體喊話提問他是否對國民黨2024大選候選人侯友宜有信心時，雖然他沒有直接回答，但他高舉單手握拳，顯示出他對侯友宜很有信心。



在抵達會場的過程中，還發生了一些有趣的小插曲。有一位前來參加辯論會的人士，搭乘的計程車上面還有鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選前的連署廣告。這個畫面讓不少人感到有些尷尬。