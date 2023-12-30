中國製造業增加值全球13連冠

中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機C919進行動態展示，吸引了大量觀眾。 中評社香港12月30日電／《2023中國製造強國發展指數報告》《中國製造業重點領域技術創新綠皮書─技術路線圖（2023）》28日在北京發布。其中報告指出，在規模發展的分項數值上，中國製造業增加值達到4.98萬億美元，連續13年位居世界首位。製造強國建設穩中有進，製造強國發展指數與美、德、日同處世界主要國家最高水平。預計到2025年，中國信息通信設備、先進軌道交通裝備、發電裝備、輸配電裝備、光伏發電裝備、新能源汽車、紡織、家用電器8個優先發展方向將整體步入世界領先行列，成為技術創新的引導者。大公報記者 劉凝哲北京報導



大公報報導，報告由國家製造強國建設戰略咨詢委員會聯合中國工程院戰略咨詢中心等單位共同發布。“製造強國發展指數”自2015年開始每年持續發布，已成為客觀評價中國製造業整體水平的權威性的指數。



中國製造業經受住衝擊 穩中有進



南京航空航天大學黨委書記單忠德院士28日對《2023中國製造強國發展指數報告》進行了詳細解讀。報告顯示，2022年，中國製造業加大宏觀調控力度，經受住了超預期因素影響的大衝擊。2022年製造強國發展指數前九國依次為美國182.06，德國133.03，日本126.29，中國124.64，韓國80.16，法國69.37，英國64.85，印度45.99，巴西32.64。中國製造強國發展指數穩定居於超過120的較高水平，製造強國建設穩中有進。九國製造強國發展指數排名及所處陣列均未發生變化。2020-2022年，中國製造強國發展指數年均增幅超過4個點，與美國同處世界主要國家最高水平，雖在個別年份出現波動，但整體實現平穩增長。



在規模發展的分項數值上，中國製造業增加值達到4.98萬億美元，連續13年位居世界首位，與美、日、德、英、法、巴六國製造業增加值之和基本持平。不過，受到外需疲軟、經貿摩擦等因素導致中國製造業出口占全球比重下降。在質量效益分項數值上，九國中僅有中國、德國、巴西實現增長，其他六國均有不同程度降幅，日本降幅最大。



“新三樣”成高質量發展新動能



單忠德表示，2020-2022這三年間，中國製造業展現出較強韌性，龍頭企業發揮了定海神針的作用，“新三樣”即電動汽車、鋰電池和太陽能電池，成為中國經濟高質量發展新動能。“新三樣”在2022年全年的出口領跑整個外貿，全年電動汽車出口增長131.8%，以太陽能電池為主的光伏產品增長67.8%，鋰電池增長86.7%。



綠皮書重點對新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、節能和新能源汽車等16個重點領域、29個優先發展方向的主要進展及未來幾年的重點發展方向進行分析和預測。該報告顯示，預計到2025年，中國信息通信設備、先進軌道交通裝備、發電裝備、輸配電裝備、光伏發電裝備、新能源汽車、紡織、家用電器8個優先發展方向將整體步入世界領先行列，成為技術創新的引導者；到2030年，航天裝備、飛機、高檔數控機床與基礎製造裝備、機器人、工程機械、生物醫藥等大部分優先發展方向將整體步入世界先進行列；但基礎軟件及工業軟件、高性能醫療器械、農業裝備、食品、儀器儀表等優先發展方向與世界強國相比，仍有一定差距。