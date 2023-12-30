柯文哲申論火力全開　痛批賴清德詐騙

民眾黨2024大選候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）2024大選倒數，唯一一場“總統”辯論會在今下午2點舉行，台灣民眾黨柯文哲在第一段申論再度火力全開批民進黨賴清德是詐騙，說特別預算不算支出，借款算收入，拜託你們講實話就好；至於社會住宅只要告訴我開工幾戶，完工幾戶，其他他都不想聽。他還嗆賴，你說兩岸應不卑不亢的來往，“這不就是我說的嗎”？



第一段：申論8分鐘



柯主持人、賴“副總統”、侯市長、各位電視機前以及觀看網路直播的朋友，大家好。



2024“總統”大選對台灣人來講，他是一個歷史的選擇，我們要選擇“新政治”還是“舊勢力”？我們要選擇“清廉勤政愛民愛鄉土”還是“口號治國 意識形態”？我們要選擇“理性、務實、科學”還是“意識形態”掛帥？



剛才賴“副總統”再一次示範，甚麼叫做詐騙，說特別預算不算支出，借款算收入，才會出現拜託你們講實話就好，社會住宅只要告訴我開工幾戶 完工幾戶，其他我都不想聽。你說不卑不亢的來往，這不就是我說的嗎？



賴清德說民眾黨一人政黨，不要忘了上一次縣市首長，你們大敗，不就是因為一人政黨、提名錯誤。剛剛提到國民黨的幾位，不要利用人的時候就叫人家社會賢達、不用了就一腳踢開。



政治有它世俗的一面，但是政治更有它堅持的價值，例如：“不因短期利益犧牲長期利益”、“不因少數利益犧牲多數利益”、“不因政黨利益犧牲國家利益”。