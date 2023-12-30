賴清德：候選人中　我最有經驗走蔡外交路線

民進黨2024候選人賴清德回答媒體提問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠、俞敦平）2024大選將進入倒數兩周，唯一一場“總統”候選人電視辯論會今天下午2點在公共電視登場。民進黨候選人賴清德對於台美關係指出，三組候選人當中，他最有經驗，可以繼續走蔡英文的“外交”路線，讓台灣持續走入國際，贏得國際社會的支持，蔡英文的路線基本上是以台灣為優先，不循過去國民黨的老路。



針對《台視》詢問台美關係，蔡英文路線被討論，賴清德提到會延續蔡英文路線？如何處理美中台關係？賴清德說，蔡英文的“外交”路線的確獲得國際社會的肯定，三組候選人當中，他最有經驗，可以繼續走蔡英文的“外交”路線，讓台灣持續走入國際，贏得國際社會的支持，蔡英文的路線基本上是以台灣為優先，不循過去國民黨的老路，同時以民主自由人權為價值，跟民主陣營站在一起，未來我會以過去的經驗，特別是蕭美琴過去擔任“美國大使”，我們有非常好的基礎，可以往這條路上繼續前進。



針對《三立》電視對兩岸關係的提問，若當選之後台灣會不會成為亞洲火藥庫？賴清德說，剛剛聽到柯文哲的這一番話，其實還蠻遺憾的，他把中國挖了九個“邦交國”，然後不跟台灣進行談判，把責任又歸給了台灣，完全不敢指控中國，那麼柯文哲也認為，民進黨守護台灣的種種必要的作為，把它當作是在執行意識形態，其實這些只是不同程度的唱衰台灣而已，非常不應該。



中國時報執行副總編輯周慧如提出的三個問題分別是：是否認同“中華民國憲法”？是否認同“中華民國憲法”對固有疆域的規定，即台灣大陸同屬於“中華民國”的領土？是否認同目前兩岸是在“中華民國”底下的一國兩制，分為大陸和台澎金馬制度？周慧如要求候選人根據這些問題，說出他們的真實想法，並以高遠的態度來評論未來兩岸關係。



賴清德說，如果拿1946年所制定的“憲法”來看，會發現它已經不適合現在的台灣，因為李登輝任內推動的六次“修憲”，已經讓“憲法”的增修條文以台灣為發展為中心。他認為，“憲法”或其他法律如果可以團結台灣人民，就要尊重、採用，但如果要用來解決兩岸的問題，就要考慮到對岸的態度。



賴清德表示，對岸從來不承認“中華民國”的存在，並且在國際上堅持一個中國的原則，認為中華人民共和國是唯一的合法政府。他質疑，到底把“中華民國”當作是兩岸的“護國神山”，是會促進和平，還是會帶來災難很難說。



另外，賴清德也特別質疑侯友宜和柯文哲的對中國大陸的態度，他指出，他們常常在台灣社會揚言，他們可以跟中國大陸進行各項的交流、合作、談判，甚至於還可以簽RCEP，但他們要付出什麼代價？他們要不要讓渡“主權”？他們要不要接受習近平所定義的九二共識、一個中國原則，未來走向一國兩制？賴清德認為，這些都是根本的問題，如果不讓渡“主權”、不按中國大陸的要求來做，他們跟台灣社會所講的這些事情，哪一樣做得通？他要求他們說明清楚。