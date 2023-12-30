侯友宜：綠抹黑九二共識　我反獨反一國兩制

國民黨2024候選人侯友宜30日在電視辯論會中發言。（截自公視畫面） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日在電視辯論會上表示，如果蔡英文路線那麼好，為什麼斷了九個“邦交國”，台灣變成世界公認最危險的地方，兵役要延長為一年。侯友宜強調，要用實力確保和平，加強軍備，嚇阻才是第一優先，第二是對話交流，降低風險。



會中，三立電視台主播呂惠敏提問，中國大陸定義九二共識是兩岸同屬一中，侯友宜的九二共識也是共謀統一嗎？沒聽到你反對過統一。



侯友宜表示，賴清德兩岸政策說的模模糊糊，好像在開玩笑。要和對岸領導人喝珍珠奶茶，這不知道在說什麼？柯文哲說兩岸一家親。但我的態度很清楚，我反“台獨”，堅守民主自由制度，反對一國兩制，所有共識都在“憲法”和兩岸條例下做。



侯友宜指出，九二共識民進黨抹黑，好像變成一國兩制，根本不是如此。台灣未來前途由2300萬人決定，更重要兩岸主權互不承認，治權互不否認，國民黨就在此底下交流降低風險。我們用實力確保和平，加強軍備，嚇阻才是第一優先，第二是對話交流，降低風險。



2024大選唯一一場“總統”候選人辯論會今日登場，由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，在公共電視台舉行，主持人為公視董事長胡元輝。



台視主播鄔凱雯提問時說，台美關係是重中之重，近期蔡英文路線被諸多討論，賴提過當選會延續蔡路線，侯友宜說“親美和中”，三位贊同“小英路線”嗎？中美競爭激烈，台灣可以不選邊嗎？