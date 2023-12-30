侯友宜駁賴抹紅　別用這套侮辱台灣人智慧

2024大選“總統”辯論會30日舉行，左起民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。(照:台北市攝影記者聯誼會提供) 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱、張穎齊）2024大選候選人辯論會今天下午2時登場，中國國民黨大選候選人侯友宜在第一階段申論提出民進黨十大“失”政，都證明民進黨貪贓枉法、執政無能。他還嗆民進黨賴清德，選舉這段時間，每天在抹紅他，現在又在說他親中，沒招不要用這招。他最期待的是，台灣人民能夠兩岸和平，所以交流跟對話，不是要做的嗎？今天沒有做，才會兵兇戰危，不要用這一套來侮辱台灣人的智慧。



辯論會侯友宜申論主要內容如下：



主持人、柯主席、賴主席，全體“國人”同胞，鄉親父老好朋友，大家午安，大家好。



從好幾天前的政見會，說我今天的辯論會，我看到賴清德先生，說的話真的人家聽不下去，沒有反省，沒有檢討，接下來，還把責任推給別人，這都是在硬凹啊，賴清德主席，你道個歉有這麼困難嗎？真的有這麼困難嗎？



今天你還說的這些話，我也感到非常失望，我在這裡要提醒你，我算你們施政做不好的事情就有夠多，我隨便拿十項施政，請教民進黨，好跟不好這些問題也是民眾要問你的，第一個光電黑金，非核跳票，第二個你的採購爛蛋，食安崩壞，再來詐騙猖獗，治安敗壞，第四個前瞻撒幣，債留子孫，第五個缺水缺電什麼都缺，第六個專制獨裁威權丫霸，第七個居住正義全面跳票，第八個兩岸緊張兵兇戰危，第九個青年低薪房價高漲，第十個防疫弊案黑幕重重。



這些十個問題，其實有一個問題是我參選“總統”很重要的一個關鍵：講到防疫，大家也知道過去我當市長，中間有三年在疫情最嚴峻都在新北市，新北市是疫情嚴重，我本來就抱著說防疫視同作戰，我們要“中央”跟地方同一條心一起拚，每一個市民的性命都是我們要重視的。



結果呢？在疫情期間，民進黨政府在做的完全是政治掛帥、政黨考量，還分顏色跟黨派，我提出來的建議，因為我是國民黨的建議都沒人要理我，到要來做的時候，問題已經越來越嚴重了。