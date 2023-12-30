柯文哲：兩岸須在中美對抗國際架構下思考

民眾黨2024候選人柯文哲30日在電視辯論會中發言。（截自公視轉播畫面） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲30日在電視辯論會回應台美關係時表示，他支持蔡英文的“外交路線”，但蔡的兩岸政策、“內政”卻都是亂七八糟。未來15年中美對抗的架構是世界局勢，台灣得找平衡點，必須思考台灣怎麼在中美對抗的架構下求取最大利益，ECFA也一樣，沒辦法廢掉，但要降低風險。



大選候選人辯論會被安排在元旦連假的首日、30日下午2點於台北內湖區公共電視台舉行。



柯文哲表示，他支持蔡英文的“外交路線”，請注意是“外交路線”，台灣的兩岸政策跟“內政”是亂七八遭。未來15年中美對抗的架構是世界局勢，他每次都講說兩岸問題不是台灣海峽兩岸，而是太平洋的兩岸，必須在中美對抗的國際架構下來思考，台灣怎麼去找到平衡點。



柯文哲說，事實上從2018年到2023年，美國的國家戰略已經改變。在2018年前美國總統特朗普（Donald Trump）剛上任，美國試著與中國脫鉤，當時掀起貿易戰、科技戰。但是一陣子後發現不行，因為這個世界已經是生產鏈合在一起，全球化就算要變區域化，也不是一天就能改變。今年初美國已經清楚從脫鉤變成降低風險。



柯文哲指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近的談話可以給台灣思考，美國對中國可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗，這給我們很大的啟示。台灣對中國大陸也一樣可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候還是要對抗。民進黨現在是可以合作的時候也要對抗，中國國民黨讓人比較擔心的是要對抗的時候也要合作。



柯文哲認為，我們不用發明新的“國家戰略”，按照美國戰略架構下，思考台灣怎麼在這樣的架構下求取台灣最大利益，ECFA也一樣，沒辦法廢掉，但我們要降低風險，怎麼去應付。