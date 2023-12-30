侯友宜問賴清德：美不支持“台獨”你也是？

2024國民黨大選候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日在辯論會上表示，維持現狀並不是民進黨執政下的現狀，必須要讓國民黨來穩定兩岸局勢，“親美和中”才能解決問題。侯友宜也說，現在有里長去大陸旅遊就被法辦，希望司法不要成為政治的工具。侯更問民進黨賴清德，美國不支持“台獨”，你立場和美國一樣嗎？



侯友宜也在電視辯論中提到，兩岸曾經在1992年香港會談的努力底下，互相不承認主權、互相不否認治權，這才有辦法開啟協商機制。



2024大選唯一一場大選候選人辯論會今日登場，在公共電視台舉行，主持人為公視董事長胡元輝。



中國時報執行副總周慧如提問，三位是否認同“憲法”，“憲法”對固有疆域有規定，有因應國家統一前的文字，你們對“憲法”是否認同？大陸是“中華民國”領土，是否認同？



侯友宜指出，今天我說得很清楚，我反對一國兩制，要顧“中華民國”民主自由的體制，所以兩岸之間很清楚就按照我們“憲法”法律，而且曾經在1992年香港會談的努力底下，互相不承認主權、互相不否認治權，才有辦法開啟協商機制。



侯友宜表示，有我們的協商機制你不用，你每天在那邊草蜢弄雞公，當鬥雞，這沒有辦法解決問題，所以民進黨執政底下就污名化了兩岸。



侯友宜強調，台灣未來是2300萬人決定。