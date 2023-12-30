外交部駐港公署：新聞自由非霸權行徑的遮羞布

中評社香港12月30日電／針對英國外交部伙同“媒體自由聯盟”部分成員借“立場新聞”停止運作兩年之際發表所謂聲明，大肆詆毀香港新聞自由，抹黑特區政府正當執法，為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，外交部駐香港特派員公署發言人29日表示強烈不滿和堅決反對，指出有關行徑粗暴干涉中國內政，嚴重褻瀆法治精神，充分暴露相關國家的蠻橫無理和唯恐香港不亂的險惡用心。



發言人表示，香港回歸26年多來，“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功，市民言論和新聞自由得到基本法、香港國安法等法律的充分保障，香港傳媒發達、信息暢通、多元包容的特點更是舉世公認。香港國安法實施後，社會恢復秩序，新聞自由在更加安全、穩定、法治的環境下得到更好保障。一些外部勢力無視事實，拿著放大鏡觀察香港個別新聞機構自主決定關停的事例，大肆污衊特區政府打擊新聞自由，鼓吹所謂“寒蟬效應”，完全是顛倒黑白、混淆視聽。



發言人指出，新聞自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。香港個別新聞機構負責人的言行與新聞自由毫不相干，煽動暴亂、鼓吹分裂、傳播謊言是任何一個法治社會都不能容忍的。特區警方對“立場新聞”、《蘋果日報》相關負責人依法採取行動，完全是維護國家安全、捍衞香港法治的正義之舉，有理有據，不容抹黑。



發言人指出，所謂“媒體自由聯盟”的成員根本不是什麼“新聞自由”的優等生，“阿桑奇”“斯諾登”等事件早已讓世人看清這些國家的本來面目。他們屢屢拉幫結伙，擺出一副道貌岸然的姿態對香港事務說三道四，拿“捍衞新聞自由”當障眼法為其亂港爪牙撐腰打氣，妄評正在審理的司法個案，只會一再暴露“雙標”把戲和虛偽嘴臉。



發言人強調，中國中央政府全面準確貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，保障香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，支持香港保持獨特地位和優勢的決心堅定不移。我們敦促所謂“媒體自由聯盟”恪守國際法與國際關係基本準則，擯棄傲慢的“教師爺”做派，停止包庇反中亂港勢力，停止打著新聞自由的幌子插手香港事務、干涉中國內政，否則必將受到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。