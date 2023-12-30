賴清德問九二共識　侯友宜斥一再污名洗腦

2024大選電視辯論會登場，三組候選人左起，賴清德、侯友宜及柯文哲，在第三階段交互詰問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱、俞敦平）台灣2024大選今日舉行大選候選人辯論，民進黨賴清德提問時指，中國國民黨侯友宜主張九二共識，就是一中原則，那兩岸是否互相隸屬？侯友宜則表示，我們主張的九二共識是在“中華民國憲法”底下，賴清德主張“台獨”，讓大家面臨兩岸緊繃，你們的主張會危害安全。



2024大選唯一一場大選候選人辯論會今日登場，在公共電視台舉行，主持人為公視董事長胡元輝。



賴清德在第三階段交查詰問時提問，侯友宜主張九二共識，柯兩岸一家親都是一中原則，“中華民國”與中華人民共和國是否互相隸屬？要消滅“中華民國”的是民進黨還是共產黨？你們都主張“內閣制”，是要取消“總統”直選嗎？



侯友宜表示，剛剛又談到九二共識，賴清德你真的聽不懂，是你們把九二共識污名化成一國兩制，一再洗腦，我們主張的九二共識是在“中華民國憲法”底下。而且你們的主張會危害安全，你主張“台獨”，現階段大家面臨兩岸緊繃，你還堅持這樣的態度，那兩岸怎麼能走下去？



侯友宜指出，我當選會召開跨黨派會議，兩岸如何走，取得大家的共識，至於講到“內閣制”，“內閣制”是“修憲”改變的機會，這也要大家一起改變。



中央社總編輯王思捷向三位候選人提出關於如何看待中國大陸的滲透和介選？民進黨候選人賴清德提出了兩個解決方案，一是要防微杜漸，做好保防教育，並加強台灣認同。二是要從法律的層面入手，立法杜絕中間人的作用，要切斷中間人的穿針引線。



賴清德還批評國民黨2024大選候選人侯友宜與中國大陸的關係，質疑他為什麼要派國民黨副主席夏立言到大陸去，及為什麼中國大陸的介選措施都是支持他。他認為這些都是非常清楚的證據，顯示侯友宜並不真心反對中國大陸介入這場選舉。