柯台中造勢場直播辯論　柯侯攻賴粉絲皆叫好

柯文哲台中造勢現場播送大選辯論會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）台灣民眾黨今天晚間在台中舉辦“南方崛起”造勢活動，強調零動員，下午3點就開放支持者陸續進場，現場並以大螢幕直播大選辯論會，每到柯文哲發言的時候，支持者就會大聲歡呼、隔空聲援，到藍綠候選人侯友宜、賴清德發言時就報以噓聲，好惡明顯。



值得注意的是，支持者雖然對賴清德、侯友宜發言時都報以噓聲，但在侯對賴發動攻勢時，也予以讚聲，顯示出柯文哲支持者不滿賴的情緒高於侯。現場2萬張椅子下午3點30分，約坐滿三分之一，離滿座還有差距。



昔日挺韓大將陳清茂因為對侯友宜不滿，倒戈挺柯，23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺，30日加碼在台中舉辦，下午3點開放支持者進場，柯文哲預計晚間7點到場，現場擺出2萬張椅子，希望衝高柯在中南部的氣勢。



據瞭解，民眾黨台中市競選總部，秉持“不動員”原則，讓支持者自主前來，原定造勢傍晚5點開放進場，提前至下午3點，延長時間讓支持者陸續入座。



為了不讓支持者無聊空等，現場透過大螢幕直播大選辯論會，每到柯文哲發言時，支持者就會高聲歡呼，主持人還會帶著大家揮舞旗幟，高喊“台灣的選擇柯文哲！”口號，隔空聲援柯文哲。

