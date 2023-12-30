侯、柯批賴違建　賴說他流淚是感謝父老支持

國民黨2024候選人侯友宜針對民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家攻擊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠、張穎齊）2024大選將進入倒數兩周，唯一一場“總統”候選人電視辯論會今天下午2點在公共電視登場。第三階段後選人互相詰問時火力猛烈，中國國民黨候選人侯友宜與台灣民眾黨候選人柯文哲兩人都對準民進黨候選人賴清德的新北萬里老家質問，賴則說，的確人不會不犯錯，剛剛侯市長跟柯主席就犯錯了，他不認為侯市長有資格說我們家的房子，因為你是我們的市長，其實礦權廢止之後，礦區內的房子沒有得到妥善的幫助，沒有重新編訂，這個是最主要的原因。



侯友宜一開始提問就鎖定賴萬里老家違建，提到賴5次流眼淚，但是台南台鐵東移你有流過眼淚嗎？



柯文哲接著回答則說，這個侯市長沒有問他，“我來幫忙答”，賴清德處理“賴皮寮”，認錯就好了，現在賴清德被謊話淹沒，賴的人格已經破產。



賴清德回應說，柯主席我們家的房子你很清楚，跟你們家的違建是截然不同的，你們是在都市計劃內，有法可遵循，你們知法犯法蓋違建，礦區內的房子是沒有法律可以遵循的，年久失修雇工來修建，這是必然的結果。在這種狀況之下，你用都市計劃內的違建觀念看待礦區或農村、漁村的老房子，我覺得這個是不恰當的。我已經交付公益信託，這個就是我的誠意。



他也說，當然他是一個勇敢的人，面對各種困難挑戰，但他也是一個感性的人，碰到人事物感動的時候，他會流眼淚，但是他的流淚不是為了他們家的房子，他是感謝父老鄉親對他的支持。



侯友宜提問，他知道賴清德媽媽的心情，有違建礦區的土地是為了過好的生活，但為何要讓“國安”人員幫忙打掃？賴為違建而哭，有為南鐵東移落淚嗎？房屋稅繳了嗎？他凱旋苑都繳了，賴別轉移焦點，污辱、欺負南鐵東移百姓。



侯友宜還嗆，柯文哲說賴清德一直在騙，賴說哭是為鄉親哭，那違建礦坑那麼多年，賴為什麼當“立委”、“行政院長”時都不改變法律？卻責怪新北市府？新北市府已經2度報向“內政部”反映，卻都不理會，賴的眼淚到底是真？還是假？賴不要老是用這套，捐公益信託，都沒建照、使用執照怎麼信託？



侯友宜強調，他凱旋苑是合法建築，有繳稅，財產申報清清楚楚，第一時間就說要給青年多照顧，他為官清廉，將凱旋苑做社宅，二話不說，明年元旦就開始研擬進行，說做就做。



柯文哲則火力全開說，侯雖沒問他，但感覺要他幫忙打賴。其實賴對“賴皮寮”認錯就好，別用100個謊話說謊，賴都要被謊言淹沒了。



賴清德澄清，人不會不犯錯，侯、柯卻都犯錯，侯沒資格講礦區，因侯是新北市長，都沒解決、編訂、給予妥善幫助。他房子與柯文哲違建不同，柯是知法犯法，他公益信託就是自己的誠意，他還要澄清侯說他不願意去“國會”進行“國情報告”是錯的。他要澄清一下，侯說不願意“國情諮詢”，錯的，沒有規定要一對一被“立委”質詢。他是勇敢接受各種挑戰，他流淚是感動、感性，謝謝父老支持，不是為自己的家。