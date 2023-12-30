回應兩岸題　柯：民進黨搞義和團台灣更危險

2024大選民眾黨候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲30日表示，他認同、遵守“中華民國憲法”，而“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例目前是規範台灣與大陸互動的基本大法，在沒有修改法令前，他會遵守。況且，台灣90%的民意支持維持現狀，但我們也要有足夠的防衛力量。



大選候選人辯論會30日下午2點於台北內湖公視舉行。



柯文哲在回應中時集團提問“認不認同‘中華民國憲法′？‘憲法′與增修條文對固有疆域有所規定，認不認同？”、中央社提問“中國對台吸收發展組織令人擔憂，是否贊成加重刑責以守護機密？”時，他先澄清賴清德的抹黑表示，賴清德剛剛又示範什麼叫抹黑，他什麼時候說過接受九二共識？你在哪看到？



柯文哲批評，就像在清末面對西方列強挑戰，日本是靠明治維新，孫中山是去搞革命，不是叫你去搞義和團，中國大陸確實是目前台灣的威脅，可是民進黨是在搞義和團，把台灣帶向更危險的地方。



柯文哲直言，今天我們三個人站在這，是要競選“中華民國總統”，既不是美國州長，也不是中國省長，所以“中華民國憲法”當然是我們遵守的，如果我們不認同，有什麼資格站在這裡選“總統”？“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例目前是規範台灣與大陸互動的基本大法，在法沒有修改前，我們要遵守。



柯文哲指出，“中華民國憲法”目前領土有沒有及於中國大陸地區？按照“憲法”當然是，只是現在分成自由地區與大陸地區，治權不及於對方。這問題長期以來在台灣內部引起很多爭議，只要訪問過美、日都知道，台灣現階段不可能統一、也不可能獨立，這是現況，甚至台灣內部的民調，支持獨立7%、支持統一3%，維持現狀90%。



柯文哲也批評，30年來藍綠兩黨花很大力氣討論一個沒辦法解決的問題，這是浪費台灣人民的力量，維持現狀不就是我們唯一的選擇嗎？



柯文哲認為，台灣自主、兩岸和平是我們處理兩岸關係的基本原則，意思是我們也要有足夠的防衛力量，不能把整個“國家”的前途寄望在對方的善意。“國家機密”洩漏的確是大問題，一、刑責太輕需要加重。二、內部管理要進步。三、公務員與軍人是代表“國家”的幹部，目前整個“國家”的紀律太差，需要加重處罰、建立內部管理。