美國不支持“台獨”　賴清德稱斷章取義扭曲

民進黨2024候選人賴清德回答民眾黨2024候選人柯文哲的提問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨候選人柯文哲提到美國不支持“台獨”的議題，會不會廢除“台獨黨綱”？民進黨候選人賴清德說，所謂美國政府或是美國學者反“台獨”，基本上這是一段話。這先是反對中國大陸用武力改變台海現狀，同時也不支持台灣進行宣布“台灣獨立”的動作，目的是要維持台海現狀，但是你們都斷章取義，刻意扭曲，到處去宣傳。



柯文哲也問到要不要主動廢止ECFA。賴清德強調，台灣沒有廢不廢止ECFA的問題，衹有中國大陸拿ECFA進行以商逼政、企圖謀取選舉利益的問題，這個是非常非常清楚



賴清德說，什麼是“台獨”，相信柯主席跟侯市長你們也許可以跟社會大眾講一下，台灣針對所謂“台獨”基本上是主張，台灣的“主權獨立”，是屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，“中華民國”也跟中華人民共和國互不隸屬，這個就是“台獨”的定義。



此次辯論流程分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段總時數2小時進行，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經三陣營代表在協商會議中抽籤確定，發言順序，依抽籤依序為，賴清德、侯友宜、柯文哲，由五家代表媒體提問。辯論會之後，三方也會各自舉行記者會。