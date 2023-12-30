錢復：蔣經國1972以前日記蔣介石都要看

錢復透過影片講述蔣經國的小故事。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）台“國史館”今天舉辦《蔣經國日記（1970－1979）》新書發表暨座談會，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復因重感冒臨時改以錄影方式致詞，他提了兩個他和蔣的小故事，其中一個是蔣經國當年因眼睛開刀住院，無法去迎接要來訪的新加坡總理李光耀，特別要錢復飛一趟新加坡向李說明。



錢復強調，從這些小故事就可以知道，蔣經國講究的就是誠信，但許多細節都不被外人所知，他要特別和大家分享。



這場活動在“國史館”台北館區舉行，邀請錢復致詞，政治大學歷史系兼任教授劉維開、台灣大學歷史系教授陳翠蓮、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城等學者進行座談。



錢復在影片中表示，蔣經國一開始寫日記時，因為其父親蔣介石隔天都要看，所以蔣經國一定寫得方方正正然後呈上去，而且不能有一些讓父親不高興的事情。



錢復說，所以他常說蔣經國日記在1972年以前不是寫給自己看，是寫給別人看，等到蔣介石1972年生病後無法再看這日記，蔣經國才可放心寫自己心裡的一些想法，所以這一次“國史館”出版1970到1979年的日記，相信跟這個很有關係。



錢復提到，這一次的出版特別要注意的是蔣經國非常講究誠信。他提及，1982年的過年前夕，蔣經國因為視網膜剝落開刀在榮總住院，把他叫過去，蔣說，因為李光耀準備來訪，以前都是自己親自接送，這次因為住院沒有辦法履行，希望錢復幫他去新加坡一趟，向李光耀說明。



錢復說，他當時答應後，隨後前往新加坡，李光耀聽了他的說明，眼中泛淚，強調蔣經國其實不需要這麼做，他去台北主要是聽蔣的意見，不希望蔣的接送或者是陪著出去玩。



錢復強調，但從這些細節看得出來蔣經國的誠信，很少有人能知道這麼詳細，今天他願意藉這機會和大家分享。