柯轟“中華民國災難說”：你在“台灣國”選？

民眾黨2024候選人柯文哲參加電視辯論會。（截自公視轉播畫面） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德稱，“若再把‘中華民國′當成兩岸‘護國神山′，到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”？台灣民眾黨候選人柯文哲30日在辯論會上猛批，你這是失言！晚上名嘴恐怕要忙著替賴清德消毒了，若你認為“中華民國”給台灣帶來災難，你是要選“台灣國總統”嗎？



大選候選人辯論會30日下午2點於台北內湖公視舉行。



柯文哲在電視辯論會候選人交互詰問環節中，回應賴清德提問，“‘中華民國′與中華人民共和國有沒有相互隸屬？為何要接受一個中國原則的兩岸一家親或九二共識”？柯表示，兩岸一家親他在2015年就提過，只是對大陸表達善意，在善意上大家可以繼續交流。賴清德要把兩岸一家親跟一個中國扯上關係，就是典型穿鑿附會、抹紅手段。



柯文哲話鋒一轉批評，剛剛賴清德說“再把‘中華民國′當成兩岸‘護國神山′，到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”？這是失言，晚上名嘴恐怕要忙著替你消毒這句話。你認為“中華民國”是給台灣帶來災難，那你不要選“中華民國總統”就好了，你是要選“台灣國總統”嗎？過度抹紅是不需要，你會踢到鐵板。