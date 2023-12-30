柯稱賴萬里老家“賴皮寮”　賴清德：不能接受

2024大選候選人電視辯論會登場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）在台灣2024年“總統”大選的電視辯論中，民眾黨候選人柯文哲和民進黨候選人賴清德在交互詰問階段展開了激烈的對話。柯文哲向賴清德提出了三個問題，分別涉及台大卡管案、林智堅論文抄襲案、高端疫苗採購合約等議題。他質疑賴清德作為台大校友、醫師和民進黨前黨主席，對於這些事件的看法和態度，並指責民進黨的作為缺乏公開透明。但是賴清德並沒有先回應柯文哲對他的提問，反而先指責柯文哲提問國民黨2024大選候選人侯友宜時稱賴清德的萬里違建老家是“賴皮寮”表達了憤怒。



賴清德並沒回應柯文哲的提問，反而針對柯文哲提問侯友宜時稱賴的萬里老家為“賴皮寮”，他痛批他不能接受柯文哲的不禮貌和惡意的稱呼，並認為他不應該以黨主席和大選候選人的身份如此稱呼他的老家。



賴清德接著強調，他對台大的學術自由和發展的關心，並指出管中閔教授的任命是在他擔任“行政院長”的時候核定的，而林智堅的論文抄襲案，他在擔任民進黨主席的時候已經做出嚴正的裁示。他還表示，如果柯文哲認為高端疫苗有問題，他應該提出具體的證據，而不是不斷的攻擊。他也主張高端疫苗的採購合約應該公開，以讓人民有知道的權利，並避免惡意的攻擊。